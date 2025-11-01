Ричмонд
В России вступил в силу закон о взыскании долгов по налогам и штрафам

В России вступил в силу закон, разрешающий налоговым органам взыскивать задолженность с граждан во внесудебном порядке.

В России вступил в силу закон, разрешающий налоговым органам взыскивать задолженность с граждан во внесудебном порядке. Новые правила касаются обязательных платежей — налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов — и применяются только в случаях, когда сумма долга не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета и отсутствует спор между налогоплательщиком и фискальной службой.

Налоговые органы теперь могут самостоятельно, без обращения в суд, инициировать процедуру взыскания, уведомляя граждан через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или заказным письмом. На принятие решения о взыскании отводится шесть месяцев с момента истечения срока добровольной уплаты. При этом граждане в любой момент могут оспорить начисленные суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу, после чего взыскание будет производиться исключительно через суд.

Процедура взыскания осуществляется поэтапно: сначала списываются средства с банковских счетов, электронных кошельков и цифровых рублей, затем взыскание обращается на наличные деньги и иное имущество, за исключением предметов повседневного обихода. Если поручение о списании средств не исполняется, а сальдо единого налогового счета остается отрицательным, налоговая служба вправе передать постановление о взыскании за счет имущества судебным приставам.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала поправки о введении обязательных отработок для студентов-медиков.

