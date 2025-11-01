В России вступил в силу закон о взыскании долгов по налогам и штрафам

Налоговые органы теперь могут самостоятельно, без обращения в суд, инициировать процедуру взыскания, уведомляя граждан через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или заказным письмом. На принятие решения о взыскании отводится шесть месяцев с момента истечения срока добровольной уплаты. При этом граждане в любой момент могут оспорить начисленные суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу, после чего взыскание будет производиться исключительно через суд.