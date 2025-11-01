Ричмонд
Белый дом опроверг подготовку США к ударам по Венесуэле: «Обманули и написали фейк»

Рубио опроверг заявление о подготовке США к ударам по Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио, как ранее и президент США Дональд Трамп, опроверг информацию о подготовке американских ударов по Венесуэле.

«Ваши “источники”, якобы “знающие ситуацию”, обманули вас и заставили написать фейковую новость», — написал Рубио в соцсети X в ответ изданию Miami Herald.

Напомним, что ранее американский президент заявил об отсутствии планов по нанесению ударов по Венесуэле. В то же время, как сообщило Южное командование вооруженных сил США, американская армия проводит подготовку к проведению операции в Карибском регионе.

При этом, по утверждению официальных лиц США, визит военных кораблей преследует исключительно цели взаимодействия в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Ранее руководство США, включая госсекретаря Рубио и министра обороны Пита Хегсета, из соображений безопасности было вынуждено переехать на военные базы под Вашингтоном после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

