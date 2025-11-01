Новосибирцам рассказали о новых штрафах ГИБДД с ноября

Нововведения касаются транспортного налога, утилизационного сбора и контроля полисов ОСАГО.
Федеральная налоговая служба сможет взыскивать долги по транспортному налогу напрямую через банки, без обращения в суд. Если налог вовремя не оплачен, спустя три месяца ФНС направит уведомление, а у автовладельца будет полгода на оспаривание. В случае бездействия сумма автоматически спишется со счёта, а при недостатке средств дело перейдёт к приставам. Долги, накопленные до ноября 2025 года, по-прежнему будут взыскиваться через суд.
С этого же дня ожидается повышение утилизационного сбора на ввозимые из-за рубежа автомобили. Подорожание коснётся машин мощнее 160 лошадиных сил, а также гибридов и электромобилей. Официального решения о переносе вступления правил пока не принято.
Кроме того, с ноября запускается система автоматической фиксации штрафов за езду без полиса ОСАГО. Камеры будут фиксировать нарушения без участия инспекторов. За первое отсутствие страховки штраф составит 800 рублей, за повторное — до 5 тысяч.