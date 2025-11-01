Новосибирцам рассказали о новых штрафах ГИБДД с ноября

Федеральная налоговая служба сможет взыскивать долги по транспортному налогу напрямую через банки, без обращения в суд. Если налог вовремя не оплачен, спустя три месяца ФНС направит уведомление, а у автовладельца будет полгода на оспаривание. В случае бездействия сумма автоматически спишется со счёта, а при недостатке средств дело перейдёт к приставам. Долги, накопленные до ноября 2025 года, по-прежнему будут взыскиваться через суд.