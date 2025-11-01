Банки изменили условия по вкладам. Как получить больше и вычислить лучший депозит

Как найти вклад с максимальной доходностью.
Чтобы получить от вклада максимум, важно смотреть не только на ставку, но и на условия. Банки часто предлагают повышенные проценты за открытие онлайн и через маркетплейсы, за участие в зарплатном проекте или покупку дополнительного продукта. Надбавка может достигать 0,5−1,0 процентного пункта и даже больше. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
— Ещё один способ — разместить деньги в нескольких банках: небольшие и региональные часто дают ставку выше, чем крупные игроки. Сейчас максимальные ставки дают на короткие периоды, поэтому выгодно делить сумму на несколько коротких депозитов в разных банках, — добавила Гаянэ Замалеева.
Также, по её словам, нужно искать возможность капитализации процентов, так как она может увеличить итоговый доход на 0,2−0,3 п.п.
Как повысить доход по краткосрочным вкладам.
Сейчас, чтобы получить от вклада максимум, важно ловить короткие промо-периоды и использовать бонусные условия. После снижения ключевой ставки до 16,5% банки предлагают наивысшие проценты по депозитам сроком 3−4 месяца, чаще всего — на «новые деньги» (то есть те, что не лежали на счетах банка последние 90 дней).
— Максимальную доходность дают вклады с выплатой процентов в конце срока или с капитализацией. Дополнительные 0,3−0,5 п. п. можно получить за статус зарплатного клиента, оформление онлайн или подключение пакета премиального обслуживания. Сейчас реальные верхние границы ставок у крупных банков находятся на уровне 16−16,1% годовых при соблюдении всех акционных условий, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Чтобы повысить доходность по вкладам, стоит сравнивать процентные ставки в разных банках, включая онлайн-предложения, отметили в финансовом маркетплейсе «Сравни». Также рекомендуется обращать внимание на акции и промо-вклады с повышенной ставкой на начальный период, использовать возможность капитализации процентов, рассмотреть варианты пополняемых вкладов, чтобы гибко управлять средствами, а также следить за сезонными предложениями и новыми продуктами, которые банки нередко запускают с временно завышенными «маркетинговыми» ставками для привлечения клиентов.
— Сейчас вкладчики находятся в интересной ситуации: ключевая ставка 24 октября снизилась до 16,5%, но банки сохраняют высокую доходность депозитов и даже местами её повышают. В топовых банках средние ставки держатся на уровне 13−15% в зависимости от срока, а отдельные предложения достигают 16−17%. Это по-прежнему привлекательные условия, особенно если вспомнить, что ещё пару лет назад вклады давали 5−7%, — рассказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров.
По его словам, краткосрочные вклады на 3−6 месяцев сейчас выгоднее длинных — разница может составлять 2−3 процентных пункта. Это логично: банки ожидают дальнейшего снижения ключа в 2026 году, поэтому не хотят связывать себя высокими выплатами на годы вперёд. Для вкладчика это означает простую стратегию: открывать короткие вклады с возможностью затем перезаложить деньги по новым условиям.
Как повысить доход по долгосрочным вкладам.
Для долгосрочных вложений стоит обратить внимание на безотзывные вклады и сберегательные сертификаты сроком от трёх лет — они теперь страхуются на сумму до 2,8 миллиона рублей, что вдвое превышает стандартный лимит АСВ. При этом досрочное снятие средств по ним невозможно.
— Чтобы сохранить гибкость и повысить итоговую доходность, эксперты советуют разбивать сумму на несколько вкладов с разными сроками — так называемую «лестницу депозитов». Это позволяет регулярно продлевать ближайшие депозиты под свежие промо-ставки и поддерживать стабильный уровень дохода, при этом не теряя ликвидности, — добавил Денис Астафьев.