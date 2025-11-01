Банки изменили условия по вкладам. Как получить больше и вычислить лучший депозит

Чтобы получить от вклада максимум, важно смотреть не только на ставку, но и на условия. Банки часто предлагают повышенные проценты за открытие онлайн и через маркетплейсы, за участие в зарплатном проекте или покупку дополнительного продукта. Надбавка может достигать 0,5−1,0 процентного пункта и даже больше. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.