В Италии арестовали активы владельца Campari из-за неуплаты налогов

Правоохранительные органы сообщили, что прокуратура итальянской Монцы арестовала активы люксембургской компании Lagfin на 1,3 миллиарда евро. Данная компания является основным акционером производителя алкогольной и безалкогольной продукции Campari.
Проверка началась после того, как холдинг поглотил свою итальянскую «дочку», которой принадлежал контрольный пакет акций Davide Campari Milano.
«Расследование показало, что не был задекларирован и не облагался налогом при уходе из страны, как того требует налоговое законодательство, прирост капитала в размере более 5,3 млрд евро в виде так называемого “налога на выход”, — передает прокуратура Монцы.
По версии следствия, несмотря на формальную передачу активов итальянской компании вновь созданному филиалу через серию сложных сделок, фактическое руководство им продолжала осуществлять зарубежная материнская компания.
Ранее суд изъял активы экс-мэра Владивостока Владимира Николаева на более чем 1 млрд рублей.