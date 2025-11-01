Завершены поиски 9-летнего мальчика, пропавшего в Петербурге 31 октября

31 октября в Петербурге пропал девятилетний мальчик. Ребенок исчез во время прогулки. Родители тут же обратились за помощью к волонтерам, и начались поиски. Об этом сообщила пресс-служба «ЛизаАлерт». Ориентировки разлетелись по всем соцсетям, а неравнодушные люди вышли на улицы, чтобы вернуть маленького Тимофея Дементьева домой. Лишь поздним вечером 31 октября появилось заветное сообщение.