Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершены поиски 9-летнего мальчика, пропавшего в Петербурге 31 октября

Ребенка нашли живым.

Источник: Комсомольская правда

31 октября в Петербурге пропал девятилетний мальчик. Ребенок исчез во время прогулки. Родители тут же обратились за помощью к волонтерам, и начались поиски. Об этом сообщила пресс-служба «ЛизаАлерт». Ориентировки разлетелись по всем соцсетям, а неравнодушные люди вышли на улицы, чтобы вернуть маленького Тимофея Дементьева домой. Лишь поздним вечером 31 октября появилось заветное сообщение.

— Найден, жив, — сообщили волонтеры в своих соцсетях. Благодаря оперативным и слаженным действиям волонтеров, Тимофей был найден живым. Подробности поисков и то, как именно удалось найти мальчика, не разглашаются.

Напомним, что ранее 31 октября пропала маленькая белокурая кудрявая девчушка в красно-розовой шапке. Шестилетнюю девочку разыскивают в Петербурге. Ребенок был одет в красную кофту, оранжевую курточку и джинсы.