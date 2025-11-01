Астролог раскрыла, почему Айзу тянет к Гуфу даже после помолвки с другим мужчиной

Однако, как отметила в беседе с Woman.ru астролог Наталья Лабонина, история Айзы с Гуфом не завершилась полностью. Между ними до сих пор существует мощная кармическая связь: их натальные карты образуют редкое сочетание энергий страсти, ревности и притяжения. Это союз, где чувства вспыхивают мгновенно и сжигают обоих, но именно через боль и столкновения рождается осознание. Несмотря на то, что они не могут спокойно существовать рядом, их души продолжают притягиваться, отражая и исцеляя друг друга.