Newsweek: Американские корабли приблизились к Венесуэле на дистанцию удара

Десантный корабль USS Iwo Jima вместе с сопровождающими его эсминцами типа «Арли Берк» находятся примерно в 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила, то есть в непосредственной близости для возможных военных операций. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на спутниковые снимки.
Судя по данным издания, после недавнего появления у берегов Гренады корабли движутся на запад, и сейчас находятся примерно в 124 милях (около 200 км) от Ла-Орчилы — места, где расположен важный военный объект Венесуэлы, включая авиабазу и радиолокационные комплексы.
Newsweek отмечает, что в такой близости суда оказываются в оперативной досягаемости для проведения как морских десантных операций, так и точечных ударов по стратегическим целям.
При этом стоит напомнить, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не планирует наносить удары по Венесуэле, что подтверждало агентство Reuters.