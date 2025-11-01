Таразская пленница выступила в суде

«Я и не думала, что меня могут украсть. Я не поняла, кто это. А когда уже оказалась в машине и мы поехали, я увидела за рулем моего молодого человека. После того как мы остановились на светофоре, я вышла из машины и пошла домой», — рассказала суду 23-летняя жертва похищения.