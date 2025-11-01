Определились лауреаты премии «Золотой граммофон»

Ряд отечественных исполнителей, удостоенных награды, представили зрителям масштабные шоу-программы. Так, Клава Кока во время исполнения песни «Еще люблю» продемонстрировала игру на электрогитаре с использованием пиротехнических эффектов. Сергей Лазарев также включил в свое выступление с композицией «Если бы я мог» элементы огненного шоу. Григорий Лепс совместно с Юрием и Владимиром Киселевыми представили песню «На гондоле», а другой творческий трио — Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот — исполнили композицию «На моральных».