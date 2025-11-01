Генпрокуратура подала иск о национализации к экс-бенефициарам «Корпорации СТС»

Ответчиками по делу проходят бывшие владельцы «Корпорации СТС» Бобров и Биков, экс-глава ее совета директоров Татьяна Черных, экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Все они ранее уже были ответчиками по иску Генпрокуратуры о конфискации активов корпорации и связанных компаний.