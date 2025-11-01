Генпрокуратура подала иск о национализации к экс-бенефициарам «Корпорации СТС»

Генпрокуратура требует обратить в государственную собственность активы, принадлежащие ряду лиц и компаний. Среди ответчиков значатся уральские предприниматели Алексей Бобров и Антон Биков, которые ранее были бенефициарами коммунального холдинга «Корпорация СТС», впоследствии национализированного. Это следует из данных судебной картотеки.
В карточке дела указано, что иск об обращении имущества в государственный доход в соответствии с антикоррупционным законодательством зарегистрирован 28 октября.
Рассмотрение назначено на 11 ноября в 10:00 местного времени, дело передано на единоличное рассмотрение судье Москалевой Ю. В.
Ответчиками по делу проходят бывшие владельцы «Корпорации СТС» Бобров и Биков, экс-глава ее совета директоров Татьяна Черных, экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Все они ранее уже были ответчиками по иску Генпрокуратуры о конфискации активов корпорации и связанных компаний.
Напомним, что накануне суд во Владивостоке постановил обратить в доход государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева.