Футболистки «Урала» завоевали золото в турнире «I Лига»

«Это звание наши футболистки завоевали вчера, обыграв в финале тамбовскую “Академию футбола” 3:1. Подопечные Анны Миляевой со стопроцентным показателем отобрались на финальный турнир: 94 забитых, 1 пропущенный, 8 побед из 8», — отметили в пресс-службе клуба. На финальном этапе турнира уральские футболистки продемонстрировали безупречную игру, одержав победы во всех матчах группового этапа с общим счетом 24:0.