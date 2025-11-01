Юрист рассказала о ловушках кибермошенников в «черную пятницу»

В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени — Всемирный день шопинга «11.11» и так называемая черная пятница. В России в этом году они пройдут в девятый и двенадцатый раз. Ноябрьская распродажа «11.11» уже началась на маркетплейсах, обычно же она проходит, соответственно, 11-го числа. «Черная пятница» начнется 28 ноября и продлится несколько дней.