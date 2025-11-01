Юрист рассказала о ловушках кибермошенников в «черную пятницу»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мошенники размещают в общественных местах или в рекламе фейковые QR-коды, ведущие на фишинговые сайты или загружающие вредоносные программы на смартфон, рассказала РИА Новости юрист Мария Негробова.
«Кибермошенники в “черную пятницу” используют новую схему обмана — QR-коды-ловушки, которые они размещают в общественных местах или в рекламе. Эти QR-коды ведут на фишинговые сайты или загружают вредоносное программное обеспечение при сканировании», — сообщила Негробова.
По ее словам, киберпреступники каждый день придумывают что-то новое. Так, они предлагают жертвам под предлогом получения промокода с хорошей скидкой в известные магазины зарегистрироваться на легальном ресурсе. После они просят прислать в Telegram-бот скриншот с этого сайта, где указаны имя, фамилия, дата рождения, данные банковской карты и другая личная информация.
В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени — Всемирный день шопинга «11.11» и так называемая черная пятница. В России в этом году они пройдут в девятый и двенадцатый раз. Ноябрьская распродажа «11.11» уже началась на маркетплейсах, обычно же она проходит, соответственно, 11-го числа. «Черная пятница» начнется 28 ноября и продлится несколько дней.