Грабителей сгубила любовь к футболу: похитителей драгоценностей из Лувра задержали в очереди на стадион

Подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на футбольный матч. Об этом сообщает France Info.
«Французская полиция задержала четверых подозреваемых в ограблении Лувра, которые спокойно стояли в очереди на игру Лиги 1 между “Парижем” и “Лионом”», — пишет издание.
Уточняется, что они были взяты под стражу прямо перед входом на стадион. Всего после ограбления уже задержали как минимум семь человек.
По данным Le Parisien, одного из мужчин удалось опознать по ДНК — это, скорее всего, был водитель мотоцикла, на котором грабители скрылись с места преступления.
Напомним, 19 октября злоумышленники проникли в Лувр и украли девять ювелирных изделий — тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Одно из украшений — повреждённая корона императрицы Евгении де Монтихо. Общий ущерб оценивается в 88 миллионов евро.