«Позор нации»: За что в Индии затравили самую красивую женщину мира Айшварию Рай

Истинное семейное счастье Айшвария нашла рядом с коллегой по кино Абхишеком Баччаном. Семейство Баччанов представляет собой настоящую династию в истории Болливуда, оказывая огромное влияние не только на кинематограф, но и на культурную жизнь всей Индии. Сам Абхишек, сын легендарного актёра Амитабха Баччана, — кумир многих поклонников и обладатель многочисленных премий. Влюблённые сыграли свадьбу по всем индийским традициям в 2007 году, а в 2011 году Айшвария родила дочь Аарадхию.