Вильфанд: сразу в шести округах России ожидается теплый ноябрь

Метеоролог отметил, что на большей территории Дальнего Востока, включая Якутию и Хабаровский край, температурный режим в ноябре останется близким к климатическим показателям. Исключение составят лишь Чукотка, северо-восточные районы Якутии и северная часть Камчатского края, где ожидаются температуры ниже нормы. Как пояснил Вильфанд, в эти регионы зима традиционно приходит раньше.