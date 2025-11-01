Telegram-канал ВЧК-ОГПУ* заблокирован за доксинг и вымогательство

Администрация мессенджера Telegram приняла решение о блокировке канала «ВЧК-ОГПУ»*. Причиной для остановки работы канала стало нарушение правил платформы в виде распространения личных данных пользователей (доксинг) и вымогательства.
Напомним, что ранее Telegram неоднократно получал от РКН требования удалить канал «ВЧК-ОГПУ»* за недостоверную и экстремистскую информацию. В ведомстве тогда заявили, что вопросы о причинах его блокировки следует задавать администрации мессенджера.
В апреле Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»*, создателя которого штрафовали за публикации без соответствующей маркирвоки, стал недоступен в мессенджере.
Летом прошлого года канал, насчитывающий более миллиона подписчиков, был признан иноагентом по решению Минюста.
Накануне глава Роскомнадзора Андрей Липов предложил отказаться от сбора персональных данных.
* — Признан иноагентом на территории РФ.