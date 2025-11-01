Telegram-канал ВЧК-ОГПУ* заблокирован за доксинг и вымогательство

Напомним, что ранее Telegram неоднократно получал от РКН требования удалить канал «ВЧК-ОГПУ»* за недостоверную и экстремистскую информацию. В ведомстве тогда заявили, что вопросы о причинах его блокировки следует задавать администрации мессенджера.