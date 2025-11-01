В Москве пройдёт 13-й фестиваль WOOF в поддержку приютов для животных

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов и фонда «Ника». В этом году здесь будут представлены около 300 животных — все здоровы, привиты и стерилизованы. Любого из них можно будет забрать домой, оформив договор ответственного содержания.
«Каждый фестиваль WOOF — это шанс для сотен животных и десятков семей. Мы видим, как растёт число людей, которые выбирают друга из приюта, и это вдохновляет нас продолжать», — рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.
Для гостей подготовили насыщенную программу: маркет, фотозоны, мастер-классы, детские викторины, консультации ветеринаров и розыгрыши призов от партнёров. На территории откроется пункт сбора помощи приютам: можно будет принести корм, лакомства, лекарства и пледы.
Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко отметила, что благодаря инициативам вроде WOOF растёт число людей, готовых взять питомцев из приютов: «По нашей статистике, уже 3% кошек и 5% собак в стране нашли дом именно так». Организаторы надеются, что и в этот раз фестиваль подарит сотням хвостатых шанс на новую жизнь, и напомнит москвичам, что добро начинается с простого решения -взять домой друга.
Ранее Life.ru писал, что в Москве запустили онлайн-сервис «Моспитомец», который помогает выбрать животное из приюта. Теперь жители столицы могут посмотреть анкеты питомцев, забронировать визит и подобрать того, кто подойдёт именно им. Новый проект упростил путь от «хочу питомца» до «нашёл своего друга».
