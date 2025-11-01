В Москве пройдёт 13-й фестиваль WOOF в поддержку приютов для животных

Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко отметила, что благодаря инициативам вроде WOOF растёт число людей, готовых взять питомцев из приютов: «По нашей статистике, уже 3% кошек и 5% собак в стране нашли дом именно так». Организаторы надеются, что и в этот раз фестиваль подарит сотням хвостатых шанс на новую жизнь, и напомнит москвичам, что добро начинается с простого решения -взять домой друга.