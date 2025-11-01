Джей Ди Вэнс воплотил мем о себе в костюме на Хэллоуин: его сравнили с хоббитом «Властелина колец»

В комментариях к публикации Джей Ди тут же сравнили с хоббитом Фродо из «Властелина колец», Хагридом из «Гарри Поттера», а также вспомнили знаменитый мем с лысым Вэнсом — который, по завирусившейся истории, якобы помешал норвежскому актёру Мадсу Миккельсену попасть в США.