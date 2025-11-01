Ричмонд
Джей Ди Вэнс воплотил мем о себе в костюме на Хэллоуин: его сравнили с хоббитом «Властелина колец»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс повторил мем о себе для Хэллоуина.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс решил не упускать момент и повторил образ, ставший мемом о нём, в своём хэллоуинском костюме. Политик надел кудрявый парик и выложил в соцсеть Х селфи в новом образе.

Напомним, недавно в интернете стало вирусным фото кудрявого Вэнса с выпученными глазами и «раздутым» лицом на фоне синего цвета.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс повторил мем о себе для Хэллоуина Фото из соцсетей.

В комментариях к публикации Джей Ди тут же сравнили с хоббитом Фродо из «Властелина колец», Хагридом из «Гарри Поттера», а также вспомнили знаменитый мем с лысым Вэнсом — который, по завирусившейся истории, якобы помешал норвежскому актёру Мадсу Миккельсену попасть в США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс повторил мем о себе для Хэллоуина Фото из соцсетей.

Тем временем депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести штрафы для граждан и компаний за празднование Хеллоуина.

