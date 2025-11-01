Ноябрь ожидается без погодных аномалий в Кургане

«В Кургане среднемесячная температура составит −5,1, что в пределах нормы. Выпадет 25 мм осадков, что соответствует норме», — говорится в прогнозе Гидромeтцентра России. Отмечается, что на большей части Уральского федерального округа температурный фон в ноябре будет в пределах нормы. Теплая погода прогнозируется только на европейской части России.