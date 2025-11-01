Россиянам разъяснили условия досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей

Для женщин с двумя детьми также существует возможность досрочного выхода на пенсию в 50 лет, но только при работе в тяжелых климатических условиях: не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет на приравненных территориях, при общем стаже от 20 лет. При этом для многодетных отцов аналогичные льготы не предусмотрены.