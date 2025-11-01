Россиянам разъяснили условия досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей

Многодетные матери в России имеют законодательно закрепленное право на досрочный выход на пенсию при соблюдении определенных условий. Как сообщила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, для женщин, родивших и воспитавших трех и более детей, предусмотрена поэтапная система снижения пенсионного возраста.
Согласно действующему законодательству, многодетные матери могут выйти на пенсию в 57 лет при наличии трех детей, в 56 лет — при четырех детях, и в 50 лет — при пяти и более детях. Обязательными условиями являются достижение детьми возраста 8 лет, наличие страхового стажа не менее 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента от 22 баллов.
Для женщин с двумя детьми также существует возможность досрочного выхода на пенсию в 50 лет, но только при работе в тяжелых климатических условиях: не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет на приравненных территориях, при общем стаже от 20 лет. При этом для многодетных отцов аналогичные льготы не предусмотрены.
Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон о взыскании долгов по налогам и штрафам.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.