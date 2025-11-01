Астрофизик Леб: преследующий Землю зонд может быть родом из СССР

Объект движется по околоземной орбите.
Квазиспутник Земли 2025 PN7, обнаруженный в августе, представляет собой обломки космического аппарата, созданного в СССР. Такое предположение высказал астрофизик Ави Леб.
«Некоторые особенности 2025 PN7 придают ему сходство с космическим аппаратом земного происхождения. Траектория полета спутника близка к траектории одной из ступеней ракеты-носителя, которая вывела в открытый космос “Зонд-1”, построенный в Советском Союзе», — рассказал ученый на платформе Medium.
По словам Леба, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию, нужно провести спектроскопический анализ небесного тела. Астрофизик также сообщил — свыше трех десятилетий назад, в момент обнаружения первого объекта такого типа, ученым сообществом всерьез рассматривалась версия про инопланетный разведывательный аппарат. Эта гипотеза была отвергнута в дальнейшем.
URA.RU уже писало, что в конце октября в небе над столицей России был замечен яркий объект с зеленоватым свечением. После споров было установлено — это метеорит. Астрономы выяснили, что его фрагменты упали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово и Удомля.