Астрофизик Леб: преследующий Землю зонд может быть родом из СССР

URA.RU уже писало, что в конце октября в небе над столицей России был замечен яркий объект с зеленоватым свечением. После споров было установлено — это метеорит. Астрономы выяснили, что его фрагменты упали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово и Удомля.