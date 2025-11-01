Россиян предупредили о фейковых QR-кодах в «черную пятницу»: как не попасть на «скидки»

Известно, что ноябрь — время больших распродаж: 11 ноября проходит Всемирный день шопинга «11.11», а в конце месяца стартует черная пятница, которая в России отмечается уже девятый раз. Обе акции привлекают многих покупателей, поэтому именно в этот период мошенники особенно активны. Мария Негробова рекомендует быть предельно осторожными при сканировании QR-кодов и не пересылать личные данные через сомнительные каналы.