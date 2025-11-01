Ричмонд
Россиян предупредили о фейковых QR-кодах в «черную пятницу»: как не попасть на «скидки»

Юрист Негробова: мошенники размещают в рекламе фейковые QR-коды в черную пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники активизировались на «чёрную пятницу», используя новую уловку — фейковые QR-коды. Как рассказала РИА Новости юрист Мария Негробова, злоумышленники размещают эти коды в общественных местах и рекламных материалах. При сканировании QR-код ведёт либо на фишинговый сайт, либо автоматически загружает на смартфон вредоносное ПО.

«Кибермошенники не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы обмана», — объясняет Негробова.

Так, часто жертвам предлагают зарегистрироваться якобы на легальных сайтах известных магазинов под предлогом получения промокода с выгодной скидкой. После этого просят отправить через Telegram-бота скриншот с сайта, где видно имя, фамилию, дату рождения и данные банковской карты, — то есть всю личную информацию.

Известно, что ноябрь — время больших распродаж: 11 ноября проходит Всемирный день шопинга «11.11», а в конце месяца стартует черная пятница, которая в России отмечается уже девятый раз. Обе акции привлекают многих покупателей, поэтому именно в этот период мошенники особенно активны. Мария Негробова рекомендует быть предельно осторожными при сканировании QR-кодов и не пересылать личные данные через сомнительные каналы.

Ранее была раскрыта новая мошенническая схема в преддверии праздника. Аферисты начали обманывать россиян на тему выплат ко Дню народного единства.