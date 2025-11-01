Ричмонд
Маск предсказал отказ от смартфонов к 2030 году: вот что придет им на замену

Маск: Человечество лишится смартфонов к 2030 году, вместо них будет ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск предрек конец эпохи смартфонов к 2030 году из-за доминирования искусственного интеллекта. По его словам, привычные устройства будут заменены решениями на основе ИИ.

Маск утверждает, что в будущем исчезнут операционные системы и приложения — их заменят устройства с экраном и звуком, работающие преимущественно на основе искусственного интеллекта.

«То, что мы сейчас называем телефоном, на самом деле будет узлом на границе для видео-анализа с помощью ИИ с радиомодулями для связи. Но по сути у вас будет ИИ на сервере, который будет взаимодействовать с ИИ на вашем устройстве», — рассказал Маск в беседе с телеведущим Джо Роганом.

Ранее Маск уже неоднократно делал заявления о доминировании ИИ в жизни человека. Так, по его утверждениям, в будущем роботы и искусственный интеллект полностью заменят людей на рабочих местах.

