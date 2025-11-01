Астрофизик Лёб: Преследующий Землю «инопланетный зонд» могли построить в СССР

2025 PN7 представляет собой небесное тело, которое долгое время движется по орбите, схожей с орбитой Земли. Лёб отметил, что при открытии первого квазиспутника более 30 лет назад возникла гипотеза о его инопланетном происхождении, но она не подтвердилась.
По словам Лёба, некоторые особенности 2025 PN7 напоминают советский космический аппарат. Вместе с коллегой он проанализировал его орбиту и заметил сходство с траекторией одной из ступеней ракеты-носителя, которая вывела аппарат «Зонд-1» в космос.
Астрофизик подчеркнул, что его предположение требует проверки. Для подтверждения или опровержения версии о «Зонде-1» необходим спектроскопический анализ объекта.
2025 PN7 — самый недавно открытый квазиспутник Земли. Впервые обнаружен 2 августа 2025 года телескопом Pan-STARRS 1 в обсерватории Халеакала на Гавайях, 2025 PN7 принадлежит к группе астероидов Арджуны — околоземных объектов с орбитами, очень похожими на земную. В СМИ его окрестили «преследующим Землю инопланетным зондом».
Четырёхступенчатая ракета-носитель «Молния» вывела «Зонд-1» на орбиту Земли 2 апреля 1964 года. Аппарат нёс посадочную капсулу с инструментами для химического анализа атмосферы Венеры. 14 июля 1964 года «Зонд-1» пролетел мимо Венеры на расстоянии около 100 тысяч километров и продолжил полёт вокруг Солнца.
Кстати, 2025 PN7 — не единственный квазиспутник Земли со странной траекторией. В 2024 году в NASA сообщили о другом астероиде, который выписывает вокруг нашей планеты вытянутые эллипсы, хотя на самом деле является спутником Солнца. Его размер от 30 до 100 метров, к Земле он приближается минимум на 4,6 миллиона километров, это в 12 раз дальше Луны.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.