Астрофизик Лёб: Преследующий Землю «инопланетный зонд» могли построить в СССР

Кстати, 2025 PN7 — не единственный квазиспутник Земли со странной траекторией. В 2024 году в NASA сообщили о другом астероиде, который выписывает вокруг нашей планеты вытянутые эллипсы, хотя на самом деле является спутником Солнца. Его размер от 30 до 100 метров, к Земле он приближается минимум на 4,6 миллиона километров, это в 12 раз дальше Луны.