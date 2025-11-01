«Ну, а что делать вид?»: актриса Елена Проклова готовится к свадьбе с бывшим мужем

Артистка Елена Проклова рассказала, что её бывший муж Андрей Тришин сделал ей повторное предложение руки и сердца. Этим звезда откровенно поделилась в интервью RTVI.
Известно, что пара развелась в 2015 году, но не разошлась окончательно — они продолжали поддерживать связь и даже помогать друг другу в бытовых вопросах.
«Мы никак не могли выстроить личную жизнь и пожить друг для друга. Всегда возникали какие-то сложности. Сейчас у нас тяжелый период — умирает мой свёкор, и я рядом с ним. И вот последний муж сделал мне предложение. Ну, а что делать вид, что мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе», — призналась актриса.
Хотя окончательного ответа ещё нет, актриса заявила, что, скорее всего, ответ будет положительным. Проклова отметила, что «немного покривляется», говоря, что подумает, но подчеркнула, что разорвать настоящие чувства почти невозможно, они остаются, «даже если их отодвинуть». По её словам, поддерживать любовь на протяжении десятилетий — это тяжелый труд.
Напомним, 72-летняя артистка была замужем трижды. Первый брак с Виталием Мелик-Карамовым длился с 1971 по 1975 год, у пары родилась дочь Арина. Вторым мужем с 1977 по 1981 год был врач Александр Дерябин, детей у них не было. Самый долгий союз — с Андреем Тришиным с 1984 по 2015 год, в этом браке родилась дочь Полина.