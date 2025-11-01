«Ну, а что делать вид?»: актриса Елена Проклова готовится к свадьбе с бывшим мужем

«Мы никак не могли выстроить личную жизнь и пожить друг для друга. Всегда возникали какие-то сложности. Сейчас у нас тяжелый период — умирает мой свёкор, и я рядом с ним. И вот последний муж сделал мне предложение. Ну, а что делать вид, что мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе», — призналась актриса.