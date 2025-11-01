Ричмонд
Тринидад и Тобаго привели силы обороны в повышенную боеготовность

Островное государство Тринидад и Тобаго, расположенное недалеко от Венесуэлы, привело свои силы обороны в состояние повышенной боеготовности. Военнослужащим и офицерам береговой охраны приказано явиться на военные базы, что, как отмечается в служебной записке, не связано с учениями.

Военнослужащим также рекомендовано «подготовиться к возможному карантину». Высокопоставленные источники сообщают, что эти меры направлены на обеспечение готовности к реагированию на «любые потенциальные региональные или национальные угрозы».

Данное решение принято на фоне заявлений американских военных об уничтожении более 60 человек на девяти лодках в Карибском бассейне в рамках борьбы с наркотрафиком. Значительная часть этих инцидентов произошла в водах между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго. США обвиняют Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркоконтрабандой и разместили в регионе значительные военно-морские силы.

Кроме того, сообщается, что президент США Дональд Трамп распорядился прекратить дипломатические попытки урегулирования напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике, передает Trinidad Express.

31 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о срочной военной помощи — он запросил защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты.

