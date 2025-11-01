Тринидад и Тобаго привели силы обороны в повышенную боеготовность

Данное решение принято на фоне заявлений американских военных об уничтожении более 60 человек на девяти лодках в Карибском бассейне в рамках борьбы с наркотрафиком. Значительная часть этих инцидентов произошла в водах между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго. США обвиняют Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркоконтрабандой и разместили в регионе значительные военно-морские силы.