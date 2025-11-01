С 1 ноября операторы связи начнут массово блокировать сим-карты россиян

С 1 ноября в России вступили в силу новые правила, ограничивающие количество SIM-карт, которые могут быть оформлены на одного гражданина. Согласно новым нормам, операторы связи обязаны блокировать все номера, зарегистрированные на человека, если их количество превышает 20.