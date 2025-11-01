С 1 ноября операторы связи начнут массово блокировать сим-карты россиян

С 1 ноября в России вступили в силу новые правила, ограничивающие количество SIM-карт, которые могут быть оформлены на одного гражданина. Согласно новым нормам, операторы связи обязаны блокировать все номера, зарегистрированные на человека, если их количество превышает 20.
При превышении установленного лимита операторы будут вынуждены прекратить обслуживание как личных, так и корпоративных номеров, зарегистрированных на данного абонента. Также с 1 ноября подлежат блокировке все номера, по которым не подтверждены данные владельца.
В первую очередь проверке подлежат абоненты, заключившие договоры до 1 апреля 2025 года — даты вступления в силу запрета на продажу SIM-карт гражданам, у которых уже было зарегистрировано 20 номеров.
