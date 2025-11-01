В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Водительские права необходимо заранее обменять на новые, готовясь к поездке за границу, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Ранее он рассказал РИА Новости, что с 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие.
«Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые», — сказал депутат.
Он отметил, что водительские права остаются действительными еще три года после истечения их срока. Федяев уточнил, что этого времени вполне достаточно для планового обновления документа.
Парламентарий также подчеркнул, что автоматическое продление прав действует только на территории России.