Россиян предупредили о дедлайне по уплате имущественных налогов за 2024 год

Отдельно отмечается, что в этом году банковским вкладчикам также нужно уплатить НДФЛ, если их доход по процентам со всех вкладов за 2024 год превысил 210 тысяч рублей. Налог начисляется только на сумму превышения, а срок его уплаты — также 1 декабря.