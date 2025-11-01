В Перми на шесть часов задерживается прибытие самолета из Шарм-Эль-Шейха

Также в Перми в ночь на 1 ноября на пять минут отложили приземление воздушного судна из Москвы. URA.RU уже писало, что в небе над российскими регионами опять были замечены беспилотники ВСУ, а в аэропортах центральной России вводили временные ограничения на отправку и прибытие самолетов.