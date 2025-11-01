В России начал действовать ГОСТ к школьным стульям

ГОСТ по стульям описывает, какими качествами должен обладать такой предмет мебели для обеспечения комфортного пребывания учеников в школе. В частности, в документе сказано, что поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние две трети эффективной глубины. Углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы).