Медведев помог подняться упавшему во время матча немцу Звереву

По итогам встречи Медведев не смог квалифицироваться на Итоговый турнир ATP впервые с 2018 года.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев оказал помощь упавшему на корт немецкому спортсмену Александру Звереву в ходе четвертьфинального матча серии «Мастерс» в Париже.

Зверев потерял равновесие и упал на игровую поверхность в первом сете, после чего схватился за заднюю часть бедра. Медведев подошел и поддержал соперника, а также помог ему подняться.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Зверева, который в полуфинале встретится со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

В свою очередь Медведев не смог квалифицироваться на Итоговый турнир ATP впервые с 2018 года.

Ранее россиянин объяснил свои нервные срывы на корте. По словам Медведева, теннис буквально сводит его с ума.