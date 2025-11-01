Вильфанд перечислил округа России, где ожидается тёплый ноябрь

В разговоре с ТАСС уточнил, что на большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае, температурный фон будет соответствовать обычным значениям для этого времени года. Похолодание ниже нормы ожидается лишь на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края. Вильфанд пояснил, что «зима в эти регионы приходит раньше».