Вильфанд перечислил округа России, где ожидается тёплый ноябрь

В разговоре с ТАСС уточнил, что на большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае, температурный фон будет соответствовать обычным значениям для этого времени года. Похолодание ниже нормы ожидается лишь на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края. Вильфанд пояснил, что «зима в эти регионы приходит раньше».
А ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый «серьёзный» снег. В прошлом году это произошло 4 ноября, причём даже сформировался временный снежный покров.
