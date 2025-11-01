Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре беспилотника нейтрализованы над небом Воронежской области

На территории Воронежской области силами ПВО уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В еще одном российском регионе были уничтожены дроны ВСУ.

На территории Воронежской области силами ПВО уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны в трех муниципалитетах обнаружены и ликвидированы четыре беспилотника. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Режим угрозы атак БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области.», — уточнил глава региона в своем обращении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше