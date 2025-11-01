Четыре беспилотника нейтрализованы над небом Воронежской области

В еще одном российском регионе были уничтожены дроны ВСУ.
На территории Воронежской области силами ПВО уничтожены четыре украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными средствами противовоздушной обороны в трех муниципалитетах обнаружены и ликвидированы четыре беспилотника. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Режим угрозы атак БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области.», — уточнил глава региона в своем обращении.
