Как необычно Тюмень украсили к Хэллоуину. Фоторепортаж

Необычные украшения фасадов замечены в Тюмени (архивное фото).
Несмотря на множество споров по поводу празднования Хэллоуина, в Тюмени все же есть любители этого события. В материале мы покажем, как предприниматели креативно провели этот день и украсили помещения.
Сразу в двух парикмахерских в городе «жутко» подошли к вопросу. На входе посетителей ждала повешенная голова манекена. В другом заведении персонал нарядился в дракул, вампиров и прочую нечисть. Не остались в стороне и в одном из частных образовательных детских центров — здесь окна помещений украшали тыквы, а воспитанники оделись в тематические костюмы.
В парикмахерской города персонал облачился в костюмы Барбершоп украсил входную группу к празднику Барбершоп украсил входную группу к празднику Необычные угощения предлагают и частные кондитеры Тюмени Готовы к Хэллоуину и в частной школе для детей