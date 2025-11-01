Ричмонд
Солистка группы «Город 312» впервые после инсульта вышла на сцену

Впервые за два года и семь месяцев певица группы, известная всем под псевдонимом Ая, вышла на сцену после перенесенного инсульта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Видеозапись фрагмента юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» с участием Светланы Назаренко группа опубликовала 30 октября на своей странице в социальных сетях. Вместе с солисткой коллектива Дианой Макаровой она исполнила культовую песню «Останусь», которая запомнилась по фильму Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор».

«Впервые за три года Ая вышла на сцену», — говорится в сообщении группы.

Однако она восстановилась еще не полностью, поэтому для выступления певицу вывозили на сцену в инвалидном кресле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Русское Радио (@russkoe_radio).

Ранее на шоу Андрея Малахова певица поделилась, что минимум трижды перенесла COVID на ногах и однажды слегла с поражением легких на 25%. COVID повлиял на кровь артистки, у нее начали образовываться тромбы, что в итоге привело к обширному инсульту.

Ранее певица Татьяна Буланова трогательно обратилась к молодому мужу.