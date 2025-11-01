Солистка группы «Город 312» впервые после инсульта вышла на сцену

Видеозапись фрагмента юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» с участием Светланы Назаренко группа опубликовала 30 октября на своей странице в социальных сетях. Вместе с солисткой коллектива Дианой Макаровой она исполнила культовую песню «Останусь», которая запомнилась по фильму Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор».
«Впервые за три года Ая вышла на сцену», — говорится в сообщении группы.
Однако она восстановилась еще не полностью, поэтому для выступления певицу вывозили на сцену в инвалидном кресле.
Ранее на шоу Андрея Малахова певица поделилась, что минимум трижды перенесла COVID на ногах и однажды слегла с поражением легких на 25%. COVID повлиял на кровь артистки, у нее начали образовываться тромбы, что в итоге привело к обширному инсульту.
