Эстонцы с 2026 года будут платить за «энергетическую независимость» от России

С января 2026 года потребители и производители электроэнергии будут обязаны платить за «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час. По словам Килка, этот платеж является платой за независимость от российской энергосистемы. Собранные средства пойдут на финансирование резервов, обеспечивающих стабильную частоту в энергосистеме.