Эстонцы с 2026 года будут платить за «энергетическую независимость» от России

Эстонская государственная энергетическая компания Elering вводит с 2026 года дополнительную плату за электроэнергию, которую глава компании Калле Килк назвал «ценой энергетической независимости» от России. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

С января 2026 года потребители и производители электроэнергии будут обязаны платить за «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час. По словам Килка, этот платеж является платой за независимость от российской энергосистемы. Собранные средства пойдут на финансирование резервов, обеспечивающих стабильную частоту в энергосистеме.

Кроме того, с 2026 года вводится плата за «надежность энергоснабжения», которая покроет расходы на поддержание стабильного электроснабжения в периоды снижения выработки из возобновляемых источников. По прогнозам ERR, это увеличит ежемесячные счета домохозяйств примерно на два евро.

В феврале стало известно, что стоимость электроэнергии в Эстонии, Литве и Латвии увеличилась до 50 процентов в течение месяца после прекращения импорта российского электричества. На бирже цена взлетела более чем на 300 процентов.