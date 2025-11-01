Высотки вместо частного сектора: во Владивостоке утвердили новый проект КРТ

Сносу подлежат практически все капитальные строения, которые попали в зону действия КРТ. В их числе не только ветхие и аварийные здания, но и небольшие локальные магазины и даже новые стильные коттеджи. В числе того, что сравняют с землей, есть несколько многоквартирных домов сталинской эпохи и просторные стоянки.