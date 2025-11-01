Высотки вместо частного сектора: во Владивостоке утвердили новый проект КРТ

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе ул. Тюменская в городе Владивостоке ориентировочной площадью 6,5 га в соответствии с Эскизом мастер-плана комплексного развития территории жилой застройки в районе ул. Тюменская в городе Владивостоке», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации Владивостока 31 октября.
Сносу подлежат практически все капитальные строения, которые попали в зону действия КРТ. В их числе не только ветхие и аварийные здания, но и небольшие локальные магазины и даже новые стильные коттеджи. В числе того, что сравняют с землей, есть несколько многоквартирных домов сталинской эпохи и просторные стоянки.
Проект КРТ рассчитан на семь лет с момента подписания договора между властями и застройщиком. Утвержденный проект имеет визуализацию, но она не является окончательной, а дана для примера и понимания концепции: перед Нагорным парком дома должны построить малоэтажными, а ближе к улице Шилкинской будут полноценные высотки.
Как пишет Vl.ru, местные жители не имели права голоса во время обсуждения КРТ — мнение в таких проектах не учитывают. Люди, тем не менее, пытаются достучаться до властей, чтобы снос их домов отменили.
Ранее сообщалось о том, что китайские инвесторы планируют построить во Владивостоке новый отель.