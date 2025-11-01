Ричмонд
Клава Кока впервые получила «Золотой граммофон»

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) впервые стала лауреатом юбилейной 30-й церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Своими эмоциями девушка поделилась в своих соцсетях.

Клава Кока получила награду за песню «Еще люблю».

«Ребята, мне дали золотой граммофон!!!», — с восторгом написала певица в своем telegram-канале. Артистка получила статуэтку за композицию «Еще люблю».

Несколько российских музыкантов, получивших премию, продемонстрировали публике впечатляющие сценические выступления. Например, Клава Кока в ходе исполнения композиции «Еще люблю» показала мастерство владения электрогитарой, дополнив номер пиротехническими спецэффектами.

Юбилейная XXX церемония вручения премии «Золотой граммофон» проходила 30 и 31 октября на сцене «ВТБ Арены» в Москве, где выступили народные артисты России Филипп Киркоров и Юрий Антонов, певицы Полина Гагарина и Лолита, а также другие звезды отечественной эстрады. Премия учреждена радиостанцией «Русское радио» в 1996 году и вручается ежегодно исполнителям, чьи песни чаще всего звучат в эфире и пользуются наибольшей популярностью у слушателей.