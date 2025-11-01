Россиянам назвали срок уплаты налогов за 2024 год

Граждане России обязаны до 1 декабря 2025 года оплатить транспортный, земельный налоги и налог на имущество за 2024 год. Исключение предусмотрено только для жителей отдельных территорий Курской области, которым предоставлена отсрочка на 12 месяцев.
Федеральная налоговая служба уже начала массовую рассылку соответствующих уведомлений. Общая сумма налоговых начислений за 2024 год достигла 410 миллиардов рублей.
Кроме того, до указанного срока необходимо уплатить НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если совокупный доход по всем депозитам превысил 210 тысяч рублей за год.
Получить налоговое уведомление можно в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или на портале «Госуслуги». Гражданам, не подключившим электронные сервисы, документы направляются заказными почтовыми отправлениями.
На официальном сайте ФНС размещен специальный раздел с подробными разъяснениями о порядке получения и оплаты налоговых уведомлений. Важно отметить, что уведомления не направляются, если общая сумма налоговых начислений не превышает 300 рублей.
