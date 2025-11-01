Россиянам напомнили о праве многодетных матерей на досрочную пенсию: что для этого нужно

В России многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно, если у них имеется достаточный трудовой стаж. Об этом проинформировала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
При этом для многодетных матерей действует сниженный пенсионный возраст: 57 лет при трех детях, 56 — при четырех, 50 — при пяти и более. Матери двоих детей могут выйти в 50 лет при 20-летнем стаже и длительной работе в тяжелых климатических условиях.
«Так, для женщин, которые родили и воспитали трех и более детей, а также при условии достижения детьми возраста 8 лет, стажа работы не менее 15 лет и наличии не менее 22 ИПК, имеется возможность досрочного выхода на пенсию», — рассказала эксперт в беседе с ТАСС.
Финогенова подчеркнула, что многодетные отцы не могут выйти на пенсию досрочно — такая возможность для них не предусмотрена.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что неиспользованный материнский капитал будет проиндексирован на 6,8% с 1 февраля 2026 года.