Россиянам напомнили о праве многодетных матерей на досрочную пенсию: что для этого нужно

«Так, для женщин, которые родили и воспитали трех и более детей, а также при условии достижения детьми возраста 8 лет, стажа работы не менее 15 лет и наличии не менее 22 ИПК, имеется возможность досрочного выхода на пенсию», — рассказала эксперт в беседе с ТАСС.