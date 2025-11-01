В Госдуме захотели стимулировать многодетность досрочным выходом на пенсию

Многодетность можно развивать и при помощи пенсионных программ, считает депутат.
Возможность досрочного оформления пенсии для родителей с большим количеством детей могла бы послужить дополнительным стимулом к повышению рождаемости в стране. Об этом сообщил лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Если мы хотим поощрять многодетность, если мы хотим решить демографическую проблему… пускай это отражается на досрочном выходе на пенсию, на получении пенсионного обеспечения», — подчеркнул он в беседе с ТАСС. Миронов убежден, что подобная мера будет справедливой и обоснованной.
Депутат также указал на существующую в законодательстве проблему: в настоящее время при расчете страхового стажа учитывается время ухода только за первыми четырьмя детьми. Период воспитания пятого, шестого и последующих детей в стаж не засчитывается, что, по мнению Миронова, является несправедливым.
Парламентарий отметил, что в прошлом году глава государства поддержал эту инициативу и высказался за устранение данной несправедливости. Министерство труда уже подготовило соответствующий законопроект, и Миронов выразил надежду на его принятие до завершения текущего года.