В Госдуме захотели стимулировать многодетность досрочным выходом на пенсию

Депутат также указал на существующую в законодательстве проблему: в настоящее время при расчете страхового стажа учитывается время ухода только за первыми четырьмя детьми. Период воспитания пятого, шестого и последующих детей в стаж не засчитывается, что, по мнению Миронова, является несправедливым.