Ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией, рассказала синоптик

«Модели долгосрочных прогнозов мирового уровня, их девять всего, они все абсолютно на ноябрь месяц по Москве дают положительную аномалию температуры в среднем где-то 1,5 градуса. Не очень большая, но все-таки положительная… Будем надеяться, что тепло сохранится. То есть ноябрь примет эстафету у октября», — рассказала Позднякова.