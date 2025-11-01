Ричмонд
Ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией, рассказала синоптик

Синоптик Позднякова: ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ноябрь в Москве ожидается с положительной температурной аномалией в 1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Модели долгосрочных прогнозов мирового уровня, их девять всего, они все абсолютно на ноябрь месяц по Москве дают положительную аномалию температуры в среднем где-то 1,5 градуса. Не очень большая, но все-таки положительная… Будем надеяться, что тепло сохранится. То есть ноябрь примет эстафету у октября», — рассказала Позднякова.

Она не исключила, что переход среднесуточной температуры через ноль произойдет только в конце месяца или в начале его последней декады.