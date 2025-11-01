Новый иск прокуратуры: у экс-главы Владивостока изъяли активы на 1 млрд

«Решение о взыскании в пользу государства имущества на сумму 1 млрд рублей с экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и группы соответчиков принял Ленинский районный суд города», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
В рамках нового иска надзорный орган требовал конфисковать доли в уставном капитале ряда компаний, акции и несколько объектов недвижимости. Помимо самого Николаева, ответчиками по делу проходили 13 физических лиц, включая его мать, и десять организаций. Издание РБК, как отмечается в тексте, направило запрос в Приморский краевой суд и обратилось за комментарием к адвокату.
Ранее, в июле текущего года, суд уже удовлетворил первый иск к экс-мэру, обратив в доход государства более 800 объектов имущества и 590 млн рублей. Среди изъятого тогда имущества фигурировали развлекательный комплекс «Роял Парк», жилой комплекс «Магнум», отель «Достоевский», а также множество других помещений и земельных участков в Приморском крае и Московской области. Прокуратура указывает, что свое состояние Николаев сформировал в период своей государственной службы, используя подставные лица и компании, а также, не декларируя в полной мере свои доходы.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.