Новый иск прокуратуры: у экс-главы Владивостока изъяли активы на 1 млрд

Ранее, в июле текущего года, суд уже удовлетворил первый иск к экс-мэру, обратив в доход государства более 800 объектов имущества и 590 млн рублей. Среди изъятого тогда имущества фигурировали развлекательный комплекс «Роял Парк», жилой комплекс «Магнум», отель «Достоевский», а также множество других помещений и земельных участков в Приморском крае и Московской области. Прокуратура указывает, что свое состояние Николаев сформировал в период своей государственной службы, используя подставные лица и компании, а также, не декларируя в полной мере свои доходы.