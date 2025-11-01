Ричмонд
В РФ с ноября вступил в силу ГОСТ к школьным стульям

В России начали действовать нормы ГОСТ к школьным стульям и габаритным воротам.

Источник: Комсомольская правда

С ноября школьные стулья и габаритные ворота на автодорогах будут регулироваться новыми нормами ГОСТ, направленными на обеспечение безопасности. Об этом напомнило РИА Новости.

Новый стандарт уточняет требования к конструкции школьных стульев. Так, теперь сиденье может иметь углубление не более 10 мм, занимающее заднюю часть сиденья, а все углы должны быть зашлифованы для безопасности и комфорта.

Для подставки для ног также установлено требование. Она должна выступать от передней границы сиденья не менее чем на 150 мм.

Еще один важный ГОСТ, касающийся габаритных ворот, также начнет действовать с ноября. В нем представлена их классификация, правила использования и технические требования к конструкции.

Ранее KP.RU собрал подробную информацию о том, какие законы в России вступили в силу с 1 ноября.