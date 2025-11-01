Многодетным матерям рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

В России рассматривается возможность снятия шестилетнего ограничения на начисление пенсионных баллов (индивидуального пенсионного коэффициента, ИПК) для многодетных матерей. Это может привести к перерасчету пенсий для женщин, имеющих более трех детей. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Сейчас ИПК начисляется за отработанные годы, службу в армии, уход за детьми до 1,5 лет и другие периоды. Максимально можно получить баллы за шесть лет ухода за детьми. В настоящее время за уход за первым ребенком начисляется 1,8 ИПК в год, за вторым — 3,6 ИПК, за третьим и последующими — 5,4 ИПК в год.
Эксперт отметила, что возможность упразднения ограничения для включения в стаж, зачитываемый при назначении страховых пенсий, прорабатывалась в начале 2025 года.
— Если законопроект будет принят, то для матерей, находящихся на пенсии и имеющих более трех детей, может быть сделан перерасчет получаемой ими пенсии по заявлению в СФР, — рассказала Финогенова в беседе с ТАСС.
Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средний размер пенсий по старости в 2026 году возрастет почти на две тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом.