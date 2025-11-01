Многодетным матерям рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

Сейчас ИПК начисляется за отработанные годы, службу в армии, уход за детьми до 1,5 лет и другие периоды. Максимально можно получить баллы за шесть лет ухода за детьми. В настоящее время за уход за первым ребенком начисляется 1,8 ИПК в год, за вторым — 3,6 ИПК, за третьим и последующими — 5,4 ИПК в год.