Почему в Новосибирске нет бензина 1 ноября 2025 года

Осень 2025 года преподнесла неприятный сюрприз водителям Новосибирска: на многих независимых АЗС города ощущалась острая нехватка бензина марок АИ-92 и АИ-95.
Так вечером 29 октября, когда на большинстве заправочных станций сети «Nafta24» данные виды горючего полностью отсутствовали.
Комплекс причин сложившейся ситуации.
Специалисты указывают на комплекс обстоятельств, приведших к дефициту. В их числе — как плановые, так и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, перебои в логистических цепочках и общее снижение объёмов выпуска нефтепродуктов.
24 октября УФАС по Новосибирской области выдало предупреждение ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в связи с обстановкой с бензином на местных АЗС. Ведомством было зафиксировано сокращение объёмов поставок популярных марок бензина и дизельного топлива независимым участникам рынка. При этом поставки для вертикально интегрированных компаний, наоборот, увеличились.
По данным президента Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в НСО «Сибирь-ГСМ» Сергея Лацких, в октябре крупная независимая сеть АЗС «Прайм» недополучила по заключенным договорам от 26% до 28% бензина АИ-95 и АИ-92. Компания «Опти» получила лишь 55% от заявок на АИ-95 и только 33% на АИ-92.
Рекомендации для новосибирских водителей.
Части автомобилистов Новосибирска, вероятно, придётся скорректировать свои ежедневные маршруты и искать другие места для заправки. В то время как некоторые АЗС продолжат работу, другие могут временно её прекратить. На данный момент больших очередей на городских заправках не наблюдается. Однако при планировании поездок на большие расстояния за город водителям советуют брать с собой запас топлива в канистрах. Это поможет минимизировать риск остаться без горючего на трассе в случае отсутствия бензина на придорожных АЗС.