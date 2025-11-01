Почему в Новосибирске нет бензина 1 ноября 2025 года

Части автомобилистов Новосибирска, вероятно, придётся скорректировать свои ежедневные маршруты и искать другие места для заправки. В то время как некоторые АЗС продолжат работу, другие могут временно её прекратить. На данный момент больших очередей на городских заправках не наблюдается. Однако при планировании поездок на большие расстояния за город водителям советуют брать с собой запас топлива в канистрах. Это поможет минимизировать риск остаться без горючего на трассе в случае отсутствия бензина на придорожных АЗС.