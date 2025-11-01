Счёт заблокируют: что нужно сделать россиянам до 1 декабря

Минцифры напомнили, что чтобы избежать задолженности, налоги за 2024 год необходимо оплатить до 1 декабря, сообщает ИА DEITA.RU.
Речь идет о четырех видах налогов: на недвижимость, земельный, транспортный и НДФЛ. Один из наиболее удобных способов их оплаты — через сайт «Госуслуги».
Если заранее подписаться на электронные налоговые уведомления, счет для оплаты появится на главной странице портала и в разделе «Платежи». Достаточно просто нажать кнопку «Оплатить» и выбрать банковскую карту. Также оплатить налог можно в разделе «Госпочта», куда приходит электронное уведомление, пояснили в Минцифры.
Для тех, кто получает бумажные налоговые уведомления, есть два способа оплатить налог через «Госуслуги»: по QR-коду на квитанции — в мобильном приложении выбрать «Госкан» в правом верхнем углу, отсканировать QR-код и совершить платеж; по УИНов — перейти в раздел «Платежи», выбрать «Оплатить по квитанции», ввести УИН и завершить оплату.
Если не оплатить налоги до 1 декабря, начнут начисляться пени за просрочку. Также налоговая служба может заблокировать счета неплательщика до полного погашения долга.