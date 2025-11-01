Счёт заблокируют: что нужно сделать россиянам до 1 декабря

Для тех, кто получает бумажные налоговые уведомления, есть два способа оплатить налог через «Госуслуги»: по QR-коду на квитанции — в мобильном приложении выбрать «Госкан» в правом верхнем углу, отсканировать QR-код и совершить платеж; по УИНов — перейти в раздел «Платежи», выбрать «Оплатить по квитанции», ввести УИН и завершить оплату.