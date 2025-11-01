Часть новосибирцев ждет повышение пенсии в ноябре

Жителей Новосибирской области, которым в октябре исполнилось 80 лет, ждет повышение пенсии в ноябре. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.
Размер фиксированной выплаты для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, устанавливается в двойном размере — 17 815,40 рубля. С начала года в связи с достижением указанного возраста такую выплату установили семи тысячам жителей региона.
Отмечается, что обращаться пенсионерам никуда не нужно, так как перерасчет производится в проактивном режиме, то есть в беззаявительном порядке. Пенсия в новом размере выплачивается после того месяца, в котором гражданину исполнилось 80 лет.
— Фиксированная выплата в двойном размере устанавливается тем гражданам старше 80 лет, которые получают страховую пенсию по старости, — добавили в пресс-службе.